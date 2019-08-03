أصالة توجه رسالة شديدة اللهجة لـ”صديقة خائنة”.. من تقصد؟

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة أصالة جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، بصورة ظهرت من خلالها بملامح حزينة، ووجهت من خلال تعليقها رسالة شديدة اللهجة لأشخاص قالت إنهم طعنوها في ظهرها وخانوها.

وعلقت أصالة على الصورة قائلة: “إنّ حدسي غالباً لا يخون الواقع ولا يخالفه، ومثلي كثر، لقد عرفت مسبقًا بأنّها ليست صديقة، فكيف لها أن تصون ودّي؟ وهي الّتي لا تعرف كيف.. نعم أنا مُحاطة بحبّ كبير ومنّ أُناس كثر، إلّا أنّ الخيانة مؤلمة، ولكن ألمها يزول سريعًا، ويجب أنّ يزول سريعاً”.

وأضافت: “من طعنني بالظهر لايستحقّ أنّ يوجع قلبي، وقد تعهّدت لروحي ألا أسمح لأحد أنّ يمسّها، فالخيّرون كثر، وقدّ منّ الله عليّ بنعمة الاختيار، لنّ أحاول أنّ أصلح ما أفسده الزمن فيهم، وسآخذ ما أنعم الله به عليّ، لنّ أفسد علاقاتي الطيّبة، ولنّ أُسامح منّ لا يستحقّ أصالة”.

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ووجه أحد متابعيها سؤالاً حول ما إذا كانت تقصد أحلام بهذه الرسالة، لترد أصاله عليه قائلة: “ما لها علاقة بأحد من الوسط”.

وتخوض أصالة تجربة التمثيل، لأول مرة، من خلال مشاركتها كضيف شرف ضمن الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق”، الذي يخرجه زوجها المخرج طارق عريان، والمقرر طرحه بالسينمات في موسم عيد الأضحى.

“ولاد رزق 2″، من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، كما استعان المخرج طارق العريان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، ومنهم: غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، باسم سمرة، والعمل من تأليف صلاح الجهيني.