وائل جسار يعيش حالة من النشاط الفنّي بعد نجاح “بتلبك”‎

متابعة بتجــــــــــرد: يعيش النجم اللبناني وائل جسار حالة من النشاط الفنّي بعد مرور أسبوعين على إطلاقه أغنية “بتلبك” التي حققت نسب مشاهدة واستماع مرتفعة عبر المنصات الرقميّة.

وبعد أن وصلت الأغنية إلى 3 مليون مشاهد عبر “يوتيوب” يتوّج وائل نجاحه هذا الصيف في سلسلة كبيرة من الحفلات أوّلها في إهدن وحاصبيا في حفلين يلتقي فيهما محبّيه.

ويسافر وائل الإثنين إلى تونس ليحيي ثلاث حفلات أمام جمهوره على أن يعود بعدها إلى لبنان ويحيي حفلًا يوم الخميس في عاليه ثم يتوجّه بعدها إلى البحرين ليحيي حفلًا ساهرًا.

ويتابع جسّار جدول حفلاته هذا الشهر ويتوجّه إلى الساحل الشمالي في مصر حيث يحيي حفلًا غنائيًا هناك قبل أن يختتم الشهر بحفل ضخم ضمن فعاليات مهرجان قرطبا في لبنان.