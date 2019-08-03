وائل كفوري في الصدارة!

متابعة بتجـــــــــــرد: تحافظ أغنية النجم اللبناني وائل كفوري الجديدة “استشبهت فيكي” على الصدارة في قائمة الأغاني الأكثر طلبًا وتحميلًا عبر المنصات الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات في الوطن العربي.
وتحقق الأغنية رواجًا واسعًا عبر المنصات الإلكترونية، فناهز الفيديو الرسمي الخاص بها الخمسة ملايين مشاهدة بعد أقل من شهرين على إتاحة عرضه.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “استشبهت فيكي” من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو، أمّا الكليب فيحمل توقيع عبدالله غانم وتم تنفيذه وطرحه بإشراف شركة and Beyond من إنتاج وائل كفوري الخاص.
من جهة أخرى، يحيي وائل سلسلة من المهرجات والحفلات في موسم صيف 2019، في لبنان وعدد من البلدان العربية والأجنبية.
لمشاهدة فيديو أغنية “استشبهت فيكي”:
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