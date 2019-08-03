“بالصدفة”.. البوستر الرسمي لفيلم كارول سماحة الجديد – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: ينتظر محبو النجمة اللبنانية كارول سماحة طرح فيلمها السينمائي الجديد الذي يحمل عنوان “بالصدفة” خلال الأيام المقبلة.

وشاركت كارول الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بالبوستر الرسمي الخاص بالفيلم وبتعليقها عليه كتبت: “البوستر الدعائي الأول للفيلم اللبناني ‎بالصدفة في صالات السينما ابتداء من 26/9/2019 “.

ويجمع البوستر كارول سماحة مع الممثل اللبناني بديع أبو شقرا وحدهما ويأتي بعد ساعات من إعلان كارول بطريقة غير مباشرة عن عدم إعجابها بالبوستر القديم.

وتُعتبر هذه التجربة الأولى لكاورل سماحة في عالم السينما حيث تخوض دور إمرأة تعاني من مشاكل معينة لكن لم تتضح القصة كاملةً.

يُذكر أن آخر أعمال سماحة هي الأغنية الصيفية “انشالله” والتي طرحتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب وحققت نجاحًا مبدئيًا.