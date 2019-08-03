أزمة جديدة تلاحق النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

يواجه نادي النجم الساحلي التونسي أزمة كبيرة وجديدة، قد تعصف بمشاركته المرتقبة في النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أزمة القائمة تضرب النجم الساحلي قبل بدء مشواره الأفريقي



ويأتي هذا التطور المفاجئ على خلفية الشكوى التي تقدم بها محامي لاعبيه السابقين زهير الذوادي وبلال المحسني لدى لجنة الإجازات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، من أجل حرمان النادي من التسجيل، وهو ما سيمنعه من المشاركة في البطولة.

ويفتتح بطل تونس في 10 مناسبات مشواره في دوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد 11 أغسطس/آب بالعاصمة الغينية كوناكري، بملاقاة هافيا كوناكري في ذهاب الدور التمهيدي.

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ويسعى محامي الذوادي وبلال المحسني من خلال هذه الخطوة التصعيدية، لإجبار بطل النسخة الأخيرة من البطولة العربية، على خلاص المستحقات المتأخرة للاعبين قبل اجتماع لجنة الإجازات بـ"الكاف"، المقرر عقده يوم الإثنين.

وفاز اللاعبان السابقان لمنتخب تونس في وقت سابق، بالنزاع الذي جمعهما بالنجم الساحلي، غير أنهما فشلا في الحصول على أموالهما، وهو ما دفعهما لتلك الخطوة.

يذكر أن النجم الساحلي يعاني من أزمة أخرى قبل بداية المسابقة القارية، حيث لن يكون بإمكانه الاستعانة بمعظم لاعبيه الجدد فضلا عن اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم مؤخرا في موقعتي الدور التمهيدي.

ووقع هذا الخطأ، بسبب السكرتير العام للنادي الذي قام بإرسال قائمة أولية في فترة التسجيل الأولى (1 يوليو/تمّوز-10 يوليو/تمّوز) تضم 17 لاعبا فقط، منهم كريم العواضي المنضم حديثا لأبها السعودي وحارس المرمى المصاب مكرم البديري.

واعتقد سكرتير النادي أن الفريق معفي من المشاركة في الدور التمهيدي، قبل أن يتدارك خطأه ويرسل باقي الأسماء فترة التسجيل الثالثة (21 يوليو/ تمّوز-31 يوليو/تمّوز) لكن من دون إمكانية التعويل عليهم في مباراتي هافيا.