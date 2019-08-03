وائل جسار يعيش حالة من النشاط الفنّي وهذه محطته التالية

Aug 03, 2019
يعيش الفنان وائل جسار حالة من النشاط الفنّي بعد مرور أسبوعين على إطلاقه أغنية ” بتلبك ” التي حطّمت الأرقام عبر المنصات الرقميّة.
وبعد أن وصلت الأغنية إلى 3 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب”، يتوّج وائل نجاحه هذا الصيف في سلسلة كبيرة من الحفلات يبدأها مساء اليوم في إهدن على أن يتوجّه غدا إلى حاصبيا في حفل يلتقي فيه محبّيه .
ويسافر وائل الإثنين إلى تونس ليحيي ثلاث حفلات أيام الإثنين، الثلاثاء والأربعاء أمام جمهوره الغفير على أن يعود بعدها إلى لبنان ويحيي حفلاً يوم الخميس في عاليه ثم يتوجّه بعدها إلى البحرين ليحيي حفلاً ليلة الأربعاء في 14 من آب.
ويتابع جسّار جدول حفلاته هذا الشهر ويتوجّه إلى الساحل الشمالي في مصر حيث يحيي حفلاً في 16 آب قبل أن يختتم الشهر بحفل ضخم ضمن فعاليات مهرجان قرطبا في الرابع والعشرين من الجاري.
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