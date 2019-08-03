آدم عفارة، محمد رمضان ودرة يجتمعون في اميركا… والسبب؟

في نجاح جديد يضاف الى نجاحاته، نظم المصمم العالمي آدم عفارة مساء الأول من آب/ أغسطس، الحفل السنوي السادس لمجلة Enigma العالمية The Enigma Achievment Awards في مدينة بيفرلي هيلز في الولايات المتحدة الأميركية.

تخلل الحفل تكريم آدم عفارة الى جانب عدد من المشاهير العرب والعالميين، وجاء في مقدمتهم الممثل والمغني المصري محمد رمضان، والممثلة التونسية درة زروق، وغيرهم من المشاهير.

جاء تكريم آدم عفارة على نجاحاته في مجال تصميم حفلات مشاهير هوليوود وحفلات الزفاف ومختلف المناسبات في الولايات المتحدة الأميركية.