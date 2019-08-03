شكرا لقرائتكم سارة نخلة لـ"العربية.نت": خلافاتي مع زوجي السابق مستمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لفتت الفنانة السورية، سارة نخلة، الأنظار بعد تفوقها في عدد من الأدوار التمثيلية بالدراما المصرية، كان آخرها دور "بيري" بمسلسل حكايتي مع ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني ونهال عنبر.

وفي لقائها مع "العربية.نت"، تحدثت نخلة عن بدايتها الفنية وأهم أدوارها وكشفت عن أسباب حصر المخرجين لها في الأدوار الشريرة، والسبب الذي يبعدها عن السينما، ورأيها في الارتباط.

- في البداية حدثينا عن بدايتك ودخولك عالم الفن

أنا سورية وولدت في الدمام، وعشت فيها 13 عاماً، ثم عدت إلى سوريا واستكملت دراسة الصيدلة هناك. انتقلت إلى مصر عام 2013، وحصلت على لقب ملكة جمال سوريا لعام 2015. رفض أهلي في البداية توجهي إلى الوسط الفني، ووجدت التشجيع من والدتي فقط. بدأت العمل كمذيعة، ثم شاركت في العديد من الأعمال الفنية، كان آخرها موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري.

- شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "حكايتي" فماذا عن ردود الفعل التي استقبلتها؟

أنا سعيدة جداً بردود الفعل التي استقبلتها على شخصيتي في العمل، فآراء الجمهور فاقت توقعاتي، وأحببت كلام الناس جداً. كما أحببت العمل مع المخرج أحمد سمير فرج فهو مبدع، والمؤلف محمد عبد المعطي قدم للجمهور قصة تحفة.

- ما الذي حمسك للعمل؟ وكيف كان التعاون مع الفنانة ياسمين صبري؟

أكثر ما يجذبني في أي عمل هو السيناريو الخاص به، والدور الذي سألعبه، فأنا أختار أدواري بعناية. إلى جانب هذا أحب ياسمين صبري كثيراً، كما أن العمل معها جيد جداً، لذلك كنت متحمسة من البداية. قدمت من خلال المسلسل دور "بيري"، وهي بنت متسلطة وغيورة وأنانية، تربطها صلة قرابة مع "علي" الذي يجسده الفنان أحمد صلاح حسني وتقع في حبه إلا أنه لا يبادلها نفس الشعور، وهذا يقلب الأحداث ويتسبب في صراع كبير ويجعل الشخصية شريرة جداً. وبالنسبة لياسمين صبري، فهي إنسانة وفنانة جميلة. هي متعاونة مع كل فريق العمل، وتستحق النجاح الكبير الذي حققته بالمسلسل.

- ماذا عن أصعب المشاهد التي واجهتك في مسلسل "حكايتي" وفي شخصية "بيري"؟

بالنسبة لي لم يكن هناك مشهد سهل أو صعب، فالشخصية التي كنت أجسدها صعبة للغاية وبعيدة تماماً عني وعن شخصيتي، لأنها فتاة شريرة وتتحرك بدافع الانتقام والغيظ والحقد طوال الوقت، وتتلاعب بكل الخيوط حتى تنتقم. كان هناك أكثر من مشهد مواجهة كان يجب أن أظهر من خلاله قوية جداً، وبالفعل استطعت أن أفعل هذا، والردود التي استقبلتها كانت إيجابية جداً، ومعظم الآراء أشادت بما قدمته.

سارة نخلة

- ما السبب وراء اكتفائك بعمل واحد فقط في رمضان الماضي؟

كنت أريد أن أركز على عمل واحد فقط، وأقدم فيه أفضل ما أملك في التمثيل، ولا أشتت نفسي بين أكثر من شخصية حتى أستطيع إتقان الدور. وجدت ما أريد في مسلسل "حكايتي"، فهو عمل إنتاجي ضخم. كما أن كل ممثليه نجوم محبوبون، وقصته كانت جميلة، لذلك راهنت عليه وكان دوري محورياً فاكتفيت به.

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- معظم أدوارك تميل إلى الشر بصورة أو بأخرى.. فهل تحبين هذه الأدوار أم أن المخرجين هم من حصروك في هذا النوع؟

المخرجون بالفعل حصروني فى أدوار الشر، والسبب أنني حققت نجاحاً كبيراً فيها من خلال أكثر من شخصية، كما أنهم تعودوا أن يروني في تلك الأدوار، وقد جعلت تلك المشاهد الجمهور يظن أنني كذلك في الحقيقة، وحينما كنت أقابل أحدهم كان يتعجب من شخصيتي.

- معظم أعمالك أو كلها تقريباً تلفزيونية.. متى تتجهين للسينما؟

حالياً أحاول أن أختار عملاً جيداً للسينما ليكون بداية انطلاق جيدة. أنا أحسن اختيار أدواري ولن أشارك في أي عمل من أجل التواجد فقط، لذلك حتى الآن لم أدخل عالم السينما ولكن حينما أجد الدور الذي يجذبني سأجسده على الفور.

- هل من الممكن أن يراك الجمهور على كرسي المذيع قريباً؟

وما المانع في هذا، ليس لدي أي مشكلة نهائياً أن أكون مذيعة، وإذا عرض علي برنامج جيد سأقدمه.

- أكثر من فنان اتجه إلى مجال التجارة في مصر.. لماذا لا تخوضين التجربة؟

هناك مشروع بالفعل، لكن الوقت ليس مناسباً. قد أفكر فيه في المستقبل، لكني الآن أهتم بالتمثيل فقط وأوجه كل تركيزي عليه.

- ماذا عن آخر التطورات مع زوجك السابق الفنان أحمد عبدالله محمود؟

قضية الطلاق لم تحسم بعد، وأكتفي بهذا التعليق.

- هل تدخل فنانون لحل الأزمة بينكما؟

بالفعل تدخل عدد كبير من الفنانين لكن ذلك لم يجد نفعاً، وما زالت الأزمة معلقة.

- هل تفكرين في الارتباط مرة أخرى؟

لا يوجد مانع لدي في الارتباط طالما هناك حب سيولد بيني وبين الشريك، ولو وجدت من يقدرني ويحترمني ويتعامل معي بشكل جيد سأرتبط به على الفور.

- ماذا عن أعمالك القادمة؟

حتى الآن لم أستقر على شيء، ما زلت في مرحلة القراءة.