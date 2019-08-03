شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هكذا تحارب درة الملل فى حياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت درة عدد من الصور على حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات، وعلقت عليها قائلة: "رحلتي لم تكن مثالية، فقد واجهت بعض التحديات، لكني فخورة بما حققته"، وعلى مجموعة أخرى من الصور قالت: "طريقة الوقوف أمام الكاميرا للتصوير في بعض الأحيان يكون مملا، لذا أفضل أن ألعب ولأمنح اللقطات قصة وحياة وأكون أنا".













من ناحية أخرى تواصل درة تصوير مشاهدها فى مسلسل "بلا دليل" مع النجم خالد سليم، فى الديكورات الخاصة بالعمل، ويشارك فى بطولته كل من الفنان نيكولا معوض، وحازم سمير، اسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.



























