شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هيدى كلوم تحتفل بزواجها على توم كوليتز بالفستان الأبيض و"حافية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أمس النجمة والسوبر موديل الشهيرة هيدى كلوم ذات الـ46 عاما بزواجها مع توم كوليتز البالغ من العمر 29 عاما للمرة الثانية فى كابرى، وكان الثنائى قد تزوجا سراً فى محكمة بيفرلى هيلز فى فبراير الماضى.

وحضر مع الزوجين في الاحتفال أطفال هايدي كلوم الأربعة وهم ليني 14 عاماً ، هنري 12 عاماً ، يوهان 11 عاماً ، ولو البالغة من العمر 8 سنوات.

بدت هيدي كلوم ذات إطلالة براقة ومذهلة حيث اختارت أن ترتدى فستان من الدانتيل باللون الأبيض خطف أنظار قطاع كبير من المعنيين بالأزياء والموضة.



زواج هيدي و توم



زواج هيدي و توم

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زواج هيدي و توم



زواج هيدي و توم



زواج هيدي و توم



زواج هيدي و توم



زواج هيدي و توم



زواج هيدي و توم