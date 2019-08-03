شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات رفعن اسم السينما المصرية والعربية فى المحافيل الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجمات المصريات والعربيات أصبح لهن مكانة كبيرة وسط المحافل الدولية السينمائية العربية والعالمية خاصة بعدما قدمن العديد من الأعمال التى قدمتهن أمام مهرجانات العالم بصورة مشرفة جعلت منهن علي قائمة ابرز اختيارات لجان التحكيم او لجان اختيار افلام الاوسكار وغيرها من المحافل الدولية.
آخر تلك الاختيارات كانت النجمة العربية هند صبري والتي اختيرت للمشاركة في لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل أول بمهرجان فينسيا، كما شهد مهرجان فينسيا من قبل.اختبار نيللي كريم في لجنة تحكيم فينسيا مسابقة آفاق
النجمة الفلسطينية هيام عباس والمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر والنجمة الجزائرية صوفيا بوتيلا والمنتجة التونسية درة بوشوشة نماذج ايضا سبق وان اختيرت للمشاركة بلجنة الاوسكار والتي انضم لها النجمة المصرية.
يسرا مؤخرا إضافة لمشاركتها في العديد من المهرجانات العالمية وهي نفس اللجنة التي ضمت المخرجة نادين لبكي والتس سبق وان تراست لجنة تحكيم نظرة ما بمهرجان كان.
كانت هذه تفاصيل خبر نجمات رفعن اسم السينما المصرية والعربية فى المحافيل الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.