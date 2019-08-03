شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات رفعن اسم السينما المصرية والعربية فى المحافيل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجمات المصريات والعربيات أصبح لهن مكانة كبيرة وسط المحافل الدولية السينمائية العربية والعالمية خاصة بعدما قدمن العديد من الأعمال التى قدمتهن أمام مهرجانات العالم بصورة مشرفة جعلت منهن علي قائمة ابرز اختيارات لجان التحكيم او لجان اختيار افلام الاوسكار وغيرها من المحافل الدولية.

آخر تلك الاختيارات كانت النجمة العربية هند صبري والتي اختيرت للمشاركة في لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل أول بمهرجان فينسيا، كما شهد مهرجان فينسيا من قبل.

اختبار نيللي كريم في لجنة تحكيم فينسيا مسابقة آفاق

النجمة الفلسطينية هيام عباس والمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر والنجمة الجزائرية صوفيا بوتيلا والمنتجة التونسية درة بوشوشة نماذج ايضا سبق وان اختيرت للمشاركة بلجنة الاوسكار والتي انضم لها النجمة المصرية.

يسرا مؤخرا إضافة لمشاركتها في العديد من المهرجانات العالمية وهي نفس اللجنة التي ضمت المخرجة نادين لبكي والتس سبق وان تراست لجنة تحكيم نظرة ما بمهرجان كان.