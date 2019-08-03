شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب ومحمد على خير ومنير مكرم يحضرون مسرحية "سينما مصر" بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنانون سيد رجب وأيمن عزب ومنير مكرم، والإعلامى محمد على خير، على حضور مسرحية "سينما مصر" فى اللية الـ 17 أمس الجمعة بمركز الإبداع الفنى بالأوبرا.

"سينما مصر" هو عرض تخرج الدفعة الثانية قسم التمثيل من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفنى والتابع لصندوق التنمية الثقافية، بقيادة د. فتحى عبد الوهاب، يستحضر فيه المخرج خالد جلال تاريخ مصر السينمائى عبر مشاهد مختلفة من روائع الأفلام المصرية لكبار النجوم، ويقدم تلك المشاهد فنانون صاعدون بقوة يمتلكون مواهب متعددة فى التمثيل والغناء والرقص وكل فنون الأداء.





عرض "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال، وأشعار عماد عبد المحسن، وألحان منار الشاذلى، وإنتاج صندوق التنمية الثقافية، والمخرج المنفذ علا فهمى، وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنوانى وشيماء عباس ومحمد عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزى ومروة عيد وباهر النويهى ونورهان المرحومى ونيهال فهمى وحسن عبد الله وريهام محيى وزياد زعتر ومحمد عربى وأمل إميل ومحمد ماضى وبسنت صيام ورامى عبد المقصود وإيمان الشريف وأميرة أبو زيد وأميرة رضا وأحمد الحسينى ومريم الجندى وآلاء على ومنار الشاذلى وحبيبة حاتم وفاروق قاسم وأحمد سعد والى ورنا خطاب وفرح عنانى وخليفة سمير ومها حمدى ويسرا كرم ودينا السيد ومحمد عبد الظاهر ومعتصم عبد العزيز ورأفت زين وأحمد يحيى وإبراهيم صابر ونيفين بطرس وشريف عبد ربه وعمرو بهى ودلال الخميسى وأمير الحسينى وخالد الشامى وخالد إبراهيم وسيف الديب ورحاب نصر وإبراهيم طلبة وبلال على وهيثم حسام وسلمى خطاب وميشيل ميلاد وعلاء النقيب وصالح عبد النبى ومحمد كامل ونهى جابر ومحمود الفرماوى ودينا عماد وعبد الله التهامى وعبير طنطاوى وشيماء منصور.