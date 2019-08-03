شكرا لقرائتكم خبر عن بروح فرعونية.. الأمريكى راس يلهب أجواء أولى حفلاته فى مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألهب مغنى الراب الأمريكى راس Russ أجواء أولى حفلاته الغنائية فى مصر، عبر سهرة جماهيرية تخطى حضورها حاجز الـ10 آلاف شخص، فى قلب مدينة العلمين الجديدة.

وتمكن راس من رى عطش آلاف الحضور ممن ظلوا فى انتظاره لأكثر من ثلاث ساعات قبيل انطلاق الحفل، وامتنع عن الظهور على المسرح حتى يطمئن على دخول كل الحضور ممن تزاحموا أمام أبواب الحفل ما أخر من موعد افتتاح الحفل المقرر لأكثر من ساعة زمن، ليعوضهم بتوليفة غنائية من أشهر أغانيه، مزجها بالأداء الغنائى المتفاعل معهم والكثير من الألعاب النارية التى ظلت تفاجئ الجمهور وسط كل أغنية.

واختلطت أرواح العصرية فى موسيقى وأغنيات راس مع القيمة التاريخية العظيمة لروح الفراعنة، عبر تمييز مكان الحفل بطابع فرعونى بوضع أربعة تماثيل للآلهة الفرعونية المصرية القديمة حول المسرح، يترأسها تمثال الإله أنوبيس، وهى نفس التماثيل التى لفتت الأنظار فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية فى استاد القاهرة.

راس مغنى راب وفنان مستقل، ينتج ويكتب ويوزع كافة أعماله الغنائية، ويعد من أيقونات الراب الأمريكي حاليا، وحقق شعبية كبيرة في الوطن العربي نظرا لاتكال أغانيه على طابع التفاؤل والدعوة للعمل والاجتهاد وتحقيق الأحلام، ووصل صداه للعالمية بتحقيقه مراكز وتصنيفات عالية على المستوى العالمي، حيث حصل على المركز السابع فى Billboard 200، والخامس فى تصنيف R&B/Hip-Hop، كما استحوذ راس على الجائزة الذهبية من RIAA عن أغنيتي What They Want وLosin’ Control، إضافة إلى حصول ألبومه الثانى عشر There’s Really a Wolf على جائزة Platinum العالمية.