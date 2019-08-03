شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد أكشن تجمع محمد كريم ونيوكلاس كيدج فى تريللر A score to settle والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم A score to settle بطولة الفنان العالمى نيكولاس كيدج والنجم المصرى محمد كريم، التريللر الأول للفيلم.

وأظهر التريللر حالة الصراع بين محمد كريم ونيوكلاس كيدج، حيث جمعتهما العديد من مشاهد الأكشن والمطاردات.

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يجسد محمد كريم فى الفيلم الأمريكى A Score to Settle مع النجم العالمى نيكولاس كيدج، دور شخص يدعى جيمى وهو رجل لا يخشى الموت وهو ما تطلب منه تحضير لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور، وهى تعد بداية قوية فى السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصرى وعربى وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود.

‎تدور أحداث A Score to Settle حول كيدج والذى يلعب دور قاتل محترف يدعى فرانك يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عامًا، بما فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم، ومن المقرر أن يعرض الفيلم بعدد من مهرجان السينما العالمية قبل طرحه آخر العام الجارى بدور العرض السينمائية عالميًا وفى الشرق الأوسط.