صراع محمد كريم ونيكولاس كيدج في برمو فيلم "A score to settle"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم A score to settle بطولة الفنان العالمي نيكولاس كيدج والفنان المصري محمد كريم، البرومو الدعائي للفيلم، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وأظهر البرومو العديد من مشاهد الأكشن والمطارات التي تدور حول صراع بين نيكولاس كيدج ومحمد كريم.

‎تدور أحداث A Score to Settle حول كيدج الذي يلعب دور قاتل محترف يدعى فرانك، يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عامًا، بمن فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم "جيمي".

ومن المقرر أن يعرض الفيلم بعدد من مهرجانات السينما العالمية قبل طرحه آخر العام الجاري بدور العرض السينمائية عالميًا وفى الشرق الأوسط.