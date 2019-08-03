مدحت العدل يكشف عن صفات يتمتع بها عمرو دياب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشف السيناريست والشاعر الكبير مدحت العدل، عن بعض الصفات التي يتمتع بها الهضبة عمرو دياب.
وكتب العدل، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "هذه من صفات عمرو دياب الرائعة، أن يبحث عن الناجحين ليهنئهم بنجاحهم.
وصفة أخرى أراها الأروع وهي الامتنان لأي شخص فعل له أي شيء إيجابي في حياته حتى لو كان بسيطًا".
وأضاف: "القمة التي يجلس فوقها الهضبة منذ أكثر من ٣٠ عامًا لا ينالها إلا من عمل من أجلها فاستحقها".
يذكر أن، مدحت العدل يشارك مع عمرو دياب في ألبومه الجديد "أنا غير" بعد غياب حوالي 20 عامًا.
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