تزوجت 3 مرات وعانت من أمراض القلب.. معلومات عن مديحة كامل في ذكرى ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الفنانة مديحة كامل التي ولدت في 3 أغسطس 1948، ورحلت عن عالمنا في 13 أغسطس 1997، تاركة إرثا فنيا كبيرا ومن أشهر أعمالها السينمائية " العفاريت، 30 يوم في السجن، الصعود إلى الهاوية" وغيرها.

واحتفى محرك البحث الشهير "جوجل" بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة مديحة كامل، ونشر صورة مرسومة للفنانة الراحلة؛ احتفالًا بذكرى ميلادها الثالثة والسبعين.

ويقدم الخليج 365 عدداً من المعلومات المهمة عن الفنانة الراحلة مديحة كامل..

- تخرجت من كلية الآداب عين شمس وعملت كعارضة أزياء قبل أن تتجه للتمثيل

- "فتاة شاذة".. أول أعمالها السينمائية، ثم شاركت في العديد من الأدوار الصغيرة

- انطلاقتها الحقيقية من خلال فيلم "30 يوم في السجن

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- قدمت دور الجاسوسة في فيلم "الصعود إلى الهاوية"، والذي يعتبر نقطة تحول في مسيرتها الفنية

- "ملف في الآداب"، "شوادر"، "المعلمة سماح" أشهر أعمالها السينمائية

- تزوجت 3 مرات ولديها ابنة واحدة تُدعى "ميرهان"

- اعتزلت الفن خلال تصوير فيلم "بوابة أبليس"، وابتعدت نهائيًا عن الأضواء

- عانت طيلة حياتها من أمراض القلب.. حتى رحلت في الرابع من رمضان بعد صلاة الفجر عام 1997 عن عمر 48 عاماً.