فيديو.. أحمد فلوكس يمارس التمارين القاسية في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شجع الفنان أحمد فلوكس جمهوره على ممارسة الرياضة، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام". ونشر "فيديو" له وهو يمارس التمارين وظهر هو يقوم بعمل التمارين الصعبة والقاسية، نال الفيديو إعجاب الجمهور. الفنان أحمد فلوكس انفصل عن زوجته الفنانة هنا شيحة، بعد مرور أقل من عام على زواجهما.

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