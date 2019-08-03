صور| وفاة "أشهر دوبلير" في السينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد مصدر بمجلس نقابة المهن التمثيلية وفاة عبد الرازق فوزي، من أقدم "دوبليرات" السينما المصرية، وأشار إلى أنه ليس عضوا بالنقابة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مجموعة صور لـ"الدوبلير" عبدالرازق فوزي، أقدم وأشهر دوبلير في السينما المصرية، عن عمر يناهز 82 عامًا.

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وتوفي عبدالرازق فهمي وسط هدوء تام؛ إذ لم تخبر أسرته نقابة المهن التمثيلية بوفاته، وشيَّعت الأسرة جثمانه إثر وفاته داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وبجانب عمله كدوبلير ومشاهد المعارك، فقد ظهر في بعض الأعمال منها "خليل بعد التعديل" و"الهروب من الخانكة" و"ضاع الطريق" "وزوجتي والذئب" و"الجاسوسة حكمت فهمي".

كان عبدالرازق فوزي بطلًا للجمهورية في كمال الأجسام والمصارعة الروماني في الخمسينيات.