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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
حرصت المطربة السورية أصالة نصري، على تهنئة ابنتها شما الذهبي بمناسبة عيد ميلادها، موجهة لها رسالة حب عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت أصالة صورة لابنتها وكتبت: "أنتِ دليلي للنّقاء أنتِ مصدر سعادتي وثقتي وأنتِ السّبب الأكبر لنجاحي أنتِ روحي، أنتِ عيناي الّتي أرى بهما أنتِ مصدر افتخاري وأنتِ شريكتي بالأمومة لكلّ أبنائي".
وتابعت: "أنتِ الدّليل لي، أنتِ عنوان أملي وأنتِ غدي كلّ عام تكبرين فيه يكبر كلّ ما ذكرت ويتجدّد لولاكِ ماكنتُ أنا، أنا كالعاشقين حين أسمعك تتدفّق في قلبي الحياة وحين أراكِ أرى من خلالك عمري".
وأضافت: "يتنقّل فيكِ وطني أينما حللتِ أنتِ الشّام وأنتِ شجري وأنتِ أجمل وردة رأتها عيني وأنتِ زهرتي الّتي تحلو وتتفتّح وتملأ حياتي عطراً وجمالاً كلّ عام وأنتِ بألف خير يا كلّ الخير".
كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الكلمات أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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