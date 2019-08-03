"هاني شاكر يوجه رسالة شكر لـ"راغب علامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: وجه نقيب الموسيقيين، المطرب هاني شاكر، رسالة شكر لصديقه المطرب راغب علامة، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر هاني شاكر صورة له بجانب راغب علامة وكتب: "كل الشكر والتقدير لأخويا وحبيبي الفنان الكبير راغب علامة على التهنئة وكل التمنيات الطيبة له بدوام النجاح والتوفيق". Advertisements وكان اللبناني راغب علامة قد هنأ المطرب هاني شاكر، والفنانين المصريين بعد فوز شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية. يذكر أن الفنان هاني شاكر فاز بمنصب نقيب الموسيقيين المصريين للمرة الثانية على التوالي، بعد حصوله على نسبة تصويت تجاوزت الـ70% أمام منافسه الوحيد مصطفى كامل.

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