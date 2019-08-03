نجيب ساويرس يمازح عمرو عبد الجليل على "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أعرب رجل الأعمال نجيب ساويرس عن حبه للفنان عمرو عبد الجليل، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر". وكتب عمرو عبد الجليل في تغريدة له عبر صفحته الشخصية قائلا: "‏أنا دمي خفيف على قلبي أوي وبحبني موت". Advertisements ورد عليه رجل الأعمال نجيب ساويرس مازحا: "‏وعلى قلبنا إحنا كمان...". كان آخر أعمال الفنان عمرو عبدالجليل مشاركته في فيلم "كازابلانكا"، والذي عرض ضمن موسم عيد الفطر الماضي، وشاركه البطولة أمير كرارة، غادة عادل، إياد نصار، محمود البزاوي، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.

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