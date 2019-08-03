تراند اليوم : فيديو: حقيقة طلاق بطلة "التجربة الدانماركية" بسبب "عادل إمام"

قال الفنان اللبناني يوسف الخال، إنه انفصل عن زوجته الفنانة نيكول سابا بين عامي 2002 و2008، لكنه نفى أن يكون السبب هو دورها الجريء في فيلم "التجربة الدنماركية" أمام النجم المصري عادل إمام.

وقال "الخال" خلال لقاء تلفزيوني، جمعه بزوجته "نيكول"، إن الانفصال حدث بالفعل خلال تلك الفترة ولكن ليس بسبب فيلم "التجربة الدنماركية" كما أشيع وثبت في عقول الناس.

وأكدت "سابا"، كلام "الخال" حول أسباب انفصالهما خلال تلك الفترة، معتبرة أن فيلم "التجربة الدنماركية"، كان بمثابة نقطة تحول في حياتها الفنية، ونقلها إلى مكانة أعلى مما كانت عليها.

وأشارت إلى أن والدها تعرض لأزمة صحية دخل على إثرها وصادف ذلك يوم زفافها، لافتة إلى أن والدها دخل في غيبوبة تامة نقل على إثرها للمستشفى، وأنها ركضت هي وزوجها إلى المستشفى بفستانها الأبيض.

— beIN Drama (@beINDrama)