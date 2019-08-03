فنانون يكشفون لـ«الخليج 365»وجهاتهم الصيفية لقضاء الإجازة مع أسرهم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أغسطس 2019 01:34 مساءً - ترهق الارتباطات الفنية خلال الموسم الرمضاني المشاهير، وتحرمهم من الراحة والتمتع بأوقاتهم مع أسرهم، لذا ينتظرون موسم الصيف بفارغ الصبر لإنهاء أعمالهم والسفر، هرباً من ضغوط العمل، ولقضاء وقت هادئ مع الأهل أو الأصدقاء.

ويُعد فصل الصيف متنفساً للمشاهير، إذ يبتعدون فيه عن الأضواء التي تسلَّط عليهم طوال الوقت خلال فترة عملهم، ويختارون مكاناً جميلاً، يقضون فيه أمتع الأوقات. وتختلف الوجهات التي يقصدها هؤلاء من شخص إلى آخر، فهناك مَن يفضل السفر إلى الخارج، بينما يرغب آخرون في قضاء عطلتهم في الوطن، كذلك تختلف الأماكن التي يقصدونها، ففي حين يعشق بعض المشاهير رحلات السفاري، يفضل آخرون المصايف البحرية.

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هونغ كونغ وجزيرة مكاو وكوريا



كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن أنها تنتظر موسم الصيف كل عام لتسافر مع عائلتها، وتستمتع بالإجازة بعيداً من مشاغل الحياة، وقالت: «هذا العام، سافرت إلى هونغ كونغ، كونها من الدول المفضلة لدي، إذ تتميز بطابعها الأميركي، وقد كانت رحلتنا ممتعة، بخاصة أن الزيارة الأخيرة لي إلى هذا البلد، كانت قبل ست سنوات، ويومها ذهبت مع بناتي حينما كنَّ صغيرات في السن لذا لا يتذكرن شيئاً عنها». وأضافت «من هونغ كونغ، ذهبنا بالعبَّارة إلى جزيرة مكاو الصينية، التي تُسمَّى بـ «لاس فيغاس الصغيرة»، حيث توجد فيها فنادق رائعة، أشبه ما تكون بمدينة متكاملة، وتضم مجمعاً للتسوق وقوارب مائية وعروضاً ممتعة للعائلة. كما زرنا ديزني هونغ كونغ، وأنا من عاشقات ديزني، إضافة إلى زيارة كوريا الجنوبية للمرة الأولى في حياتي، وتحديداً سيول عاصمة البلاد، وفعلاً وجدتها جميلة جداً وتستحق الزيارة، وهي مدينة كبيرة ومتطورة، لذا قررت أن أقضي فيها مدة أطول حتى أكتشف أبرز معالمها».

مكان مجهول



تعشق الفنانة ليلى السلمان الذهاب إلى مكان مجهول لا يعرفه أحد، والتمتع بإجازتها مع أسرتها فيه، وقالت: «عادةً، أسافر بعد عودة السياح حتى أستمتع أكثر في المكان الذي أزوره، وغالباً ما أزور أوروبا. وهذا الصيف أرغب في قضاء إجازتي في السعودية، لأنها تتميز بأماكن جميلة ذات طبيعة خلابة، بدأت أكتشفها أخيراً، خصوصاً أنني أحب الطبيعة كثيراً. كذلك سأسافر بعد أيام إلى مصر، وفي نهاية الصيف إلى أميركا».



أمي تختار



رأى الفنان الدكتور عبدالله رشاد أن فصل الصيف أفضل وقت لإجازة الطلاب والموظفين والأسر عامةً، وقال: «بوصفي مسؤولاً عن أسرة، يجب عليَّ ترتيب برنامجي وفق برنامج أسرتي، لأن الإجازة من حقهم، لكن في حال وجود ارتباطات عملية، سواء داخلية أو خارجية، في الصيف، أحرص على الالتزام بها. وعلى العموم، وجود هيئة الترفيه وإطلاقها مواسم السعودية، سهَّل الأمر علينا كثيراً، إذ أصبحت لدينا فعاليات وأنشطة ترفيهية بمستويات عالمية، ما جعل الطلب على السفر الخارجي يقل. وأتوقَّع أن يتراجع هذا الطلب أكثر في الأعوام المقبلة». وأضاف «بالنسبة إلي، تتحكم أمي بتحركاتي، لأنني أرتبط بها كلياً، حفظها الله».



هولندا



تفضِّل الفنانة الكويتية مي البلوشي قضاء إجازة الصيف في أوروبا، لكنها في كل عام تختار مكاناً معيناً، تذهب إليه، كونها تكره تكرار الذهاب إلى الوجهة ذاتها، وقالت: «قصدتُ مدينة مانشستر الإنجليزية، كما تجولت في ليفربول ولايك ديستريكت وديزني وجنيف. وهذا الصيف، أنا حالياً في هولندا، وقد تجولت حتى الآن في خيت هورن ونوتردام، ولا تزال رحلتي مستمرة، إذ سأبقى أسبوعين آخرين، وأتجول في أرجاء هولندا. أنا من عشاق الطبيعة، لذا أحرص على زيارة الدول التي تتميز بجمال طبيعتها وجوها المعتدل».

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جدة والطائف



ربطت الفنانة اللبنانية هيام يونس إجازاتها الصيفية بعملها، إذ تُضطر في بعض الأعوام إلى العمل خلال الصيف، ملبّيةً دعوات المشاركة في المهرجانات العربية. أما حينما يكون جدولها خالياً، فإنها تستغل ذلك بالسفر، وقالت: «هذا الصيف، أتمنى قضاء أسبوعين في عروس المدن جدة، والتمتع بمشاهدة شاطئ أُبحر، إضافة إلى زيارة محافظة الطائف التي تتميز بأجوائها الجميلة صيفاً، وقد تغزَّلت سابقاً بجمال الأماكن الساحرة في السعودية عبر العديد من الأغنيات، منها «روحي فدا قروى»، و«قروى حي من أحياء الطائف»، من ألحان الراحل فرج المبروك وكلمات محمد بن نمشان، إضافة إلى أغنية «حلوة السعودية» من ألحان محمود جميل وكلمات الراحل عبدالرحمن حجازي».





الاسترخاء والبحر



تهتم الممثلة والمخرجة البحرينية شذى سبت خلال رحلاتها بالاسترخاء والراحة، لذا تفضل زيارة الدول «الهادئة»، وعن ذلك قالت: «أحب زيارة الدول التي توجد فيها أماكن استرخاء كثيرة، وبحار، كما أفضِّل أن تكون قليلة الزحام، مثل إيطاليا واليونان وقبرص والنمسا وإسبانيا، وأحرص على زيارة الأماكن الأثرية، وأحب الذهاب إلى أميركا».





النمسا



أوضحت الفنانة مروة محمد أن معظم المشاهير يقضون إجازاتهم في أوروبا وأميركا، كاشفةً أنها اختارت قضاء إجازتها هذا العام في النمسا، موضحة أن أجمل البلدان التي زارتها حتى الآن سويسرا وجورجيا، لذا تفضِّل قضاء إجازتها الصيفية هناك، كل عام.





السعودية



يحبّ الفنان والمنتج طلال السدر قضاء إجازته في ربوع بلاده، قائلاً: «بعد الانفتاح الذي بدأت السعودية تشهده، والفعاليات والمهرجانات التي تُطلق فيها، لم يعد لنا عذر للسفر إلى خارج البلاد في الصيف. فكل شيء هنا، بخاصة راحة البال والأمن، لذا قررت قضاء إجازتي هذا الصيف في أحد الشاليهات بالمنطقة الشرقية مع عائلتي، ثم نتوجّه إلى جدة لحضور عدد من المناسبات والفعاليات».

أبها



اختصر الفنان والمنتج حسن عسيري إجابته عن الأماكن التي يذهب إليها في الصيف بالقول: «أحب قضاء إجازتي الصيفية كل عام في ضواحي مدينة أبها».

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أميركا



أما الفنانة مها زين، فأوضحت أنها تعيش في أميركا منذ سبع سنوات، كاشفةً أن الولايات المتحدة تضم أماكن كثيرة يمكن الاستمتاع بها خلال الصيف، وقالت: «بعد الانتهاء من عملي والتزاماتي الفنية في مسلسل «العاصوف»، عدت إلى منزلي في أميركا، وهناك اجتمعت مع عدد من الأسر العربية، وخططنا معاً لقضاء العطلة الصيفية بالذهاب إلى البحيرات الساحرة والمناطق الجبلية الجميلة، وقد لاحظت أن السعودية أصبحت حالياً وجهة سياحية لعدد كبير من الأسر، نظراً إلى ما تشهده من فعاليات ومهرجانات».

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مسقط رأسي



نجم «شباب البومب» الفنان والمؤلف عبدالعزيز الفريحي، شاركنا خططه في الإجازة الصيفية، قائلاً: «لا أحب السفر نهائياً إلا لغرض التصوير والعمل، ومع ذلك، زرت كثيراً من المدن، لكنني لم أبقَ فيها طويلاً. وفي ما يخص الإجازة خارج البلاد، عادةً ما أذهب لمدة ثلاثة أيام في إجازةٍ خلال عيد الأضحى فقط، أما إجازتي الصيفية الطويلة، فأقضيها في مدينة واحدة، وهي مسقط رأسي الزلفي، وتحديداً عشيرة، فهي وجهتي السياحية الدائمة، لأنني عشت فيها طفولتي بين النفود وبيوت الطين، وأيضاً بسبب وجود أقاربي فيها».

تايلند



الفنانة العمانية شمعة محمد، أوضحت أنها تحرص بعد إرهاق العمل كل عام على السفر مع أسرتها في إجازة صيفية جميلة، قائلةً: «أي فنان بعد المشاركة في عمل أو عملين في الموسم الرمضاني، ومسرحية خلال العيد، يفضِّل التمتع بإجازة صيفية لتغيير الجو، أو يمكن أن نطلق عليها استراحة محارب. من جهتي، أعشق السفر إلى أوروبا، بخاصة لندن وبلجيكا. وهذا العام ذهبت إلى تايلند، أما الصيف المقبل، فأخطط للذهاب إلى البوسنة، وأفضِّل زيارة مكان مختلف كل صيف. وأرى أن السفر مفيد جداً، فمن خلاله، أتعرف على أشخاص مختلفين، وأطَّلع على حضارات عدة، وغالباً ما تكون إجازتي مع أسرتي، خصوصاً ابني قيس رفيق دربي في رحلاتي».

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الطائف والمنطقة الجنوبية



أكد الفنان رامي عبدالله أن هذا الصيف سيكون مختلفاً بالنسبة إليه، تحديداً مع إطلاق «مواسم السعودية»، قائلاً: «هذا الصيف بالنسبة إلي، سيكون عكس المواسم الأخرى، إذ تشهد السعودية عديداً من الفعاليات، وانفتاحاً وتطوراً حضارياً كبيرين، ما أسهم في بقاء كثيرين من السعوديين في وطنهم لقضاء إجازتهم فيه، وقد قررت قضاء إجازتي بين الطائف والمنطقة الجنوبية».



فرنسا وجنوب السعودية



كشف الفنان عبدالهادي حسين عن أنه يفضِّل قضاء إجازته الصيفية في إحدى «الدول الباردة»، وقال: «أرتِّب لسفري داخلياً أو خارجياً بحسب ظروف عملي، وعادةً ما أصطحب أسرتي معي إلى إحدى الدول الباردة، مثل فرنسا وإندونيسيا وأميركا وإيطاليا. وفي كل عام، أختار أيضاً مدينة في جنوب السعودية، وأقضي فيها فترةً من الوقت للراحة، وغالباً ما أزور نجران أو أبها أو النماص أو الباحة أو الطائف».

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الإمارات والمغرب



فيما يحب الفنان والملحن الإماراتي طارق المنهالي قضاء إجازة الصيف بين العمل والترفيه، وقال: «أقضي إجازتي الصيفية في كل مكان في الإمارات، وأستمتع بالأجواء الجميلة والأماكن الرائعة التي توفّرها البلاد. ومثل أي فنان، أقضي جزءًا من الصيف في إحياء الحفلات، وتنفيذ بعض الأعمال الفنية في البلاد أو خارجها، بخاصة المغرب».



مصر والمغرب



يحرص الفنان محمد الكنهل على تنويع إجازة الصيف بأن تكون داخلية وخارجية، وعن ذلك قال: «لا أحدِّد مدينة معينة للذهاب إليها، إذ أفضّل التنوُّع، لكنني أحب الطائف كثيراً، نظراً إلى روعة جوها في الصيف، وقربها من مكة المكرمة، ما يسمح لي بأداء العمرة. كما أعشق الذهاب إلى جدة، فهي مدينة حيوية، وتعجبني كثيراً في الصيف. كذلك أسافر إلى الخارج، بخاصة مصر، وتحديداً الاسكندرية المدينة ذات الأجواء الجميلة، والمغرب لا سيما مراكش التي أقضي فيها أكثر من شهرين، وأحياناً أذهب إلى ماليزيا وإندونيسيا».



الرياض



قرَّر الفنان نايف النايف أن يقضي إجازته هذا العام في السعودية، وتحديداً في العاصمة الرياض، قائلاً: «سأقضي إجازتي في الرياض، لأنني لاحظت أنها تغيَّرت كثيراً، وأصبحت أجمل، والحياة فيها صارت رائعة. لذا، لم أعد أحتاج إلى السفر إلى الخارج، فكل شيء أبحث عنه بات موجوداً في وطني».



دول شرق آسيا



يرغب الفنان إبراهيم الحكمي دائماً في تقسيم إجازته الصيفية، إذ قال: «عادةً ما تكون إجازتي داخلية في البداية بين الطائف وأبها وجدة، ثم أنظم رحلة إلى إحدى دول شرق آسيا.

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جزيرة ماهي



أشارت الممثلة التونسية سمية الداهش، التي شاركت في أعمال سعودية عدة، إلى أنها تحب قضاء إجازتها الصيفية في جزيرة «ماهي»، وقالت: «أعشق هذه الجزيرة التي تُعد أكبر جزر سيشيل والجزيرة الرئيسة فيها، وتضم العاصمة فيكتوريا، ويرجع سر جمال الجزيرة وتميزها إلى جبالها الشاهقة التي يبلغ ارتفاعها ثلاثة آلاف قدم، إضافة إلى توفيرها مجموعة كبيرة من الشواطئ الخلابة التي تنفرد بعديد من النباتات النادرة، من أهمها أزهار الأوركيد، ومناخها الجميل، ما يجعلها مناسبة للزيارة دائماً».





جنوب أفريقيا



قررت الإعلامية والممثلة شيماء الفضل قضاء إجازتها في تصوير مسلسلها الجديد بجنوب أفريقيا، وتحديداً في كايب تاون. وحول تفاصيل إجازتها، قالت: «كان الصيف بالنسبة إلي يرتبط بزيارة عائلة والدتي في مكة المكرمة، وبعض المدن الجميلة، مثل اسطنبول وبيروت، لكنني اليوم بعد إطلاق الرؤية السعودية، صرت أحرص على زيارة مدن بلادي حتى أكتشفها، وأتعرف إلى معالمها، وأستمتع بما يُقدَّم فيها من فعاليات وأنشطة ضمن مواسم السعودية. وقبل أيام، تجهزت مع عائلتي للسفر واكتشاف مدينة جديدة، لكنَّ ظروف العمل لم تسمح لي بذلك،

إذ عُرض عليَّ تصوير عمل في كايب تاون بجنوب أفريقيا، وفعلاً قبلت العرض، وخلال التصوير اكتشفت أماكن جميلة ذات طبيعة رائعة في هذا البلد، ما جعلني أخطط لزيارته مستقبلاً، بخاصة أن النظام يطغى عليه، وتحديداً النظام الأوروبي، وما عكّر سعادتي وفاة مدير التصوير أثناء تصوير العمل. العام الماضي، زرت جورجيا وقد أبهرني جمال طبيعتها الأقرب إلى الخيال، وقلة تكاليفها، ما يجعلها مناسبة للسياحة، كذلك أعجبني العمران في لندن، لذا فكرت في الاستقرار فيها».

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جزر المالديف ومصر



أوضح الفنان عبدالحميد العوام أن شهرَيْ يوليو وأغسطس من المواسم التي يفضل فيها الفنانون أخذ راحة، بعيداً من أضواء التصوير والعمل، والاستمتاع مع أسرهم بالأجواء الجميلة. وعن الدولة التي يفضل زيارتها صيفاً، قال: «أفضِّل في الصيف زيارة جزر المالديف أو سيدني في أستراليا أو جنوب فرنسا أو الساحل الشمالي في مصر، لأنها مناطق رائعة».