ليلى اسكندر تطلب من والدتها مسامحتها.. لهذا السبب

وجهت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر زوجة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، رسالة لوالدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطلب منها فيها مسامحتها.

وقالت ليلى في تعليق على صورة لوالدتها نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ”سامحيني إنه بسببي تعرضتِ لكلام ما بحياتك حدا استجرأ يقلك ياه. سامحيني إنن شككوكي حتى بأكتر موضوع ما بحياتو عنى لك وكل عمرك تقوليلي: الأمير والبيك والشيخ وأي لقب بالدني الانسان ما بيستحقوا فقط بالوراثة وانما عن جدارة”.

واضافت: ” انت شيخة يا أمي بأخلاقك وبكيف عشتِ كل حياتك حتى تدافعي عن المظلوم وتخلصي ناس من حبل المشنقة. عمري بحياتي ما عنيتلي المشيخة ولا عمري طلعت وتباهرت فيا رغم كل شخص قلي انت عم تتلزقي فينا حتى تصيري وحتى تساوي ” .

وتابعت: ” يسمحولي الكل، بس أنا مش محتاجة حدا لأن اللقب عندي بالعيلة منذ الأزل والتاريخ بيشهد وأنا حفيدة نجيب بك الخوري لو بدكن تشكوا براسكن ريشة وأمي شيخة أباً عن جد وابن الأصل ببين بأفعاله ” .