شاهد: فنانون يزورون الموسيقار غازي علي داخل مستشفى الملك فهد بجدة.. ويرددون أغنية أسمر حليوة

زار مجموعة من الفنانين الموسيقار غازي علي داخل مستشفى الملك فهد بجدة؛ للاطمئنان عليه. وأظهر مقطع فيديو وثق الزيارة، المايسترو أنور عبدالله خلال عزفه على العود وترديده كلمات أغنية “أسمر حليوة” ليشاركه فيها الموسيقار غازي علي، وبعض الفنانين.

يذكر الموسیقار غازي علي قد نقل إلى مستشفى الملك فھد بجدة عقب تعرضه لكسر في الحوض؛ إثر سقوطه على الأرض.

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