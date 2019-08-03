شاهد: بعد تعديل إجراءات السفر للسعوديات نيكي ميناج تعلق

بعد موافقة مجلس الوزراء على عدة تعديلات على نظام وثائق السفر غردت المغنية الأمريكية نيكي ميناج عبر حسابها في موقع تويتر معلقةً على قرار تعديل إجراء السفر للسعوديات والغاء الولاية على سفر المرأة في المملكة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” قائلة: ‏”لست متأكدة حقًا إذا كنت السبب في اسقاط الولاية بالسعودية بعد انسحابي من الحفلة، لا يزال أمامهم طريق طويل لكن هذا الأمر أسعدني حقًا”.

وذلك بعد إلغائها لحفل كان من المفترض أن تحييه في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الـ18 من يوليو وذلك لدعم حقوق النساء ومجتمع LGBTQ (مجتمع المثليين ومتحولي الجنس) وحرية التعبير -بحسب زعمها- . وأثارت تغريدتها موجه غضب من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأن ثقتها ليست في محلها. وقال مغرد “من قبل أربع سنوات في 2016 وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ناوي يدعم حرية المرأة ويسمح بقيادة المرأة في الوقت المناسب “.