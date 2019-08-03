إجراءات نقابية ضدّ مروّجي شائعة وفاة عادل إمام

تعرّض النجم المصري عادل إمام في الآونة الأخيرة لشائعات موت بالجملة، مما دفع “نقابة الممثلين المصريين” أن تتّخذ إجراءات صارمة لمحاسبة مروّجي هذه الأخبار الكاذبة، وبدأت مسارًا قانونيًا يشمل الإبلاغ عن كل المواقع والصّحف التي تروّج لشائعة الوفاة، أو تنسب لأعضاء النقابة تصريحات غير صحيحة. وهدّد نقيب المهن التمثيلية الممثل أشرف زكي، كلّ من ينشر هذه الأخبار على لسانه، مشيرًا إلى أنّ بعض الصّحف والمواقع الفنية نشرت تصريحات كاذبة ومُلفّقة منسوبة إليه تدّعي وفاة الممثل المصري عادل إمام.

وقال زكي إنّه سيتّخذ الإجراءات القانونية حيال تلك المواقع الإلكترونية، التي تُخالف القانون وميثاق الشرف الإعلامي، فضلًا عن تقديمه لبلاغ ضدّها خلال السّاعات المقبلة أمام “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، لإجراء التحقيق اللازم ضدها وتوقيع العقوبات اللازمة في هذا الشأن. كما أكّد زكي حرصه التام على “العلاقة الوطيدة والطيبة بينه وبين الفنانين، ومع مختلف الصحف ووسائل الإعلام”. يُشار إلى أنّ عقوبة نشر أخبار كاذبة في مصر تشمل غرامات مالية كبرى وإغلاقًا مؤقتًا أو دائمًا للمواقع الصحافية الرّسمية، فيما تصل العقوبة إلى حبس مروّج الشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع فرض غرامة مالية.