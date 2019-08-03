أمسية شعرية لـ"عمرو حسن" في الساقية منتصف أغسطس

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، بعد انقضاء أيام عيد الأضحي المقبل، الشاعر عمرو حسن، لتقديم أمسية شعرية متميزة، علي خشبة مسرح قاعة النهر، وذلك يوم السبت الموافق 17 أغسطس.

ومن المقرر أن يقدم عمرو خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر القصائد الخاصة به، والتي

يحبها جمهوره ويتفاعل معها، منها "القاهرة، وحشتيني، خلينا صحاب، جوابي الأخير، الخليج، منسي، الحرب العالمية التالتة، أون زا ران، المايسترو، مينيمم تشارج، لو كنتي استنيتي شوية، هكذا قال الشيطان، وغيرها".

يذكر أن الشاعر عمرو حسن قد أصدر ديوانين في عام 2010، هما "المهنة بارقص، على ناصية الشاعر"، ثم توقف عن النشر حتى جاء عام 2014، فأصدر ديوان "ناس كافيه"، ثم "سيلفي" في 2015، وديوان "باندا" فعام 2016، والذي فاز بجائزة أحمد فؤاد نجم، فيما صدر له ديوان "مثلًا" عن دار "تشكيل" للنشر والتوزيع، العام الماضي ومؤخرًا ديوان "الوردة البلاستيك".