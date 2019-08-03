أيمن الشيوي لـ "الـوفـد": شاركت في المهرجان القومي للمسرح خدمة للوطن

قال الفنان أيمن الشيوي، رئيس لجنة التحكيم والمشاهدة بالمهرجان القومي للمسرح المصري، أنه شاهد أكثر من 800 عرض في المهرجان حتى يصل عدد المشارك في الدورة الـ 12 حاليًا 70 عرضًا مسرحيًا، لافتًا إلى أن مشاركته في مهرجان قومي كبير مثل المهرجان القومي للمسرح المصري يعتبر لخدمة بلده ووطنه مصر.

وأكد "الشيوي" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن الدورة الـ 12 من المهرجان القومي للمسرح المصري هذا العام يوجد بها ثلاث مسابقات

جديدة وهما المحترفين، الشباب، مسرح الطفل، وأضاف أنه لابد الاهتمام بمسرح الطفل فهو لايحتاج مهرجان واحد ولكنه يحتاج أكثر من مهرجان، وذلك نظرًا لأن الطفل المصري يحتاج العديد من الرعاية والوعي.

وعن سؤاله كيف يعود المسرح من جديد بشكل قوي لجمهوره قال:"إن العروض المسرحية التي تهتم وتناقش قضايا المجتمع وتلمس المواطن المصري بالطبع يهتم بها الجمهور ".

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وعن منافسة عروض القطاع الخاص بقوة خلال السنوات الأخيرة قال:"في الحقيقة القطاع الخاص بدأ بالفعل الدخول بشكل قوي على الساحة، وذلك بالإضافة إلى أن المحطات التلفزيونية أيضًا بدأت في بث عدد من العروض المسرحية الخاصة على الشاشات مما جعل الجمهور يعي بأهمية المسرح بشكل أكبر".

وعن الجديد لديه قال: في الحقيقة حاليًا أقدم دوري في مسرحية الملك لير للفنان الكبير يحيى الفخراني وللمخرج تامر كرم وإنتاج مجدي الهواري كايرو شو، فيما استعد أيضًا لعرض هولاكو وهي إنتاج المسرح القومي وتأليف الشاعر الكبير فاروق جويدة ويخرجها المخرج الكبير جلال الشرقاوى ويشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من النجوم".