الليلة.. حفل "جنوبيان باند" في بيت السناري

يلتقي فريق "جنوبيان باند"، جمهوره الليلة، في بيت السناري، لتقديم أمسية غنائية جنوبية متميزة، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
ومن المقرر أن يقدم أعضاء الفريق خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهم التي
يذكر أن "جنوبيان باند" فريق مكون من سبع أفراد وهم "أحمد منتصر، أحمد حلبي، باسل صالح، محمد هشام، علي وهبة، محمود سعد، عمرو عاطف"، وقد تأسست الفرقة عام 2012 بعد أن أتوا من الصعيد، لتقديم فن متميز، حيث يعتمدوا في أغانيهم علي أستخدام لكنة اهل صعيد مصر، بالإضافة لاختيار ألحان يغلب عليها الطابع الجنوبي باستخدام الإيقاعات الصعيدية.
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