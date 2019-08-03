غدًا.. ريهام سعيد تعود لـ "صبايا" بعد أزمة علاجها

تعود الإعلامية ريهام سعيد، لتقديم برنامجها "صبايا" مساء غدٍ، الأحد، الذي يذاع على قناة الحياة، وذلك بعد توقف دام لمدة

شهر بسبب ظروف مرضها.

ويشار إلى أن برنامج "صبايا مع ريهام" يذاع يوم الأحد والاثنين

من كل أسبوع على قناة الحياة في العاشرة مساء.

ويذكر أن الإعلامية ريهام سعيد كانت مرت بأزمة صحية استدعت خضوعها لعملية جراحية دقيقة، جراء إصابتها ببكتريا في الوجه.