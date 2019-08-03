الليلة.. افتتاح معرض "أفريقيا بريشة فنانيها" بالهناجر

يفتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحى عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، معرض "أفريقيا بريشة فنانيها" فى السادسة من مساء اليوم السبت، بقاعة آدم حنين بمركز

الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز .

يأتى المعرض ضمن الفعاليات التى تقيمها وزارة الثقافة، احتفالا برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ويضم

المعرض مجموعة من الأعمال للفنانين المشاركين فى الدورات العشر السابقة لملتقي الأقصر الدولى للتصوير، ويستمر المعرض حتى ٦ أغسطس .

يضم المعرض ٣١ فنانًا من ١٦ دولة أفريقية منها "جنوب أفريقيا، تونس، الجزائر، نيجيريا، المغرب، أثيوبيا، مالي، ليبيا، كينيا، السودان، مصر" .