بالصور..إيوان يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في مارينا

أحيا النجم المطرب إيوان، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء أمس، الجمعة، في أحد الفنادق الشهيرة بمارينا داخل شاطئ خاص بالسيدات، وذلكضمن الحفلات الصيفية التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى المناطق الساحلية.
وحرص على حضور الحفل العديد من نجوم المجتمع بالإضافة لعدد كبير من السيدات من مختلف الأعمار، وقدم "إيوان"، خلال الحفل مجموعة من أغنياتة أشعلت بها الحفل حتى غروب الشمس.
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