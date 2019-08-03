عمر خيرت يختتم حفلات مهرجان محكى القلعة سبتمبر المقبل

يختتم الموسيقار الكبير عمر خيرت، مهرجان محكى القلعة، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر، والذى يقام فى الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورةإيناس عبدالدايم والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس مهرجان محكى القلعة.
ومن المقرر أن يعزف الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل كلمن "صابر يا عم صابر، البخيل، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش".
الجدير بالذكر أن الموسيقار عمر خيرت لأول مرة يحيى حفلات مهرجان محكى القلعة.
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