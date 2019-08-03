الفنان توفيق الدلو يشعل الصيف ب اغنيته الجديدة " يا نيالي "



كتب : غازي بني نصر عمان

اطلق الفنان توفيق الدلو احدث اعماله الغنائية للعام 2019 بعنوان " يا نيالي " على قناته الرسمية على يوتيوب ، ويعتبر العمل الجديد من الاعمال الغنائية الرومانسية الذي كتب كلماتها الشاعر عمر ساري ومن الحان محمد بشار، وصولو بهاء الداود، وجيتار عبدالرحمن عطاري ، فيما قام بعمل المكس والماستر والتوزيع الموسيقي الموزع خالد مصطفى .

واختار الفنان توفيق الدلو هذا العمل " يا نيالي " لما يحمله من سحر وعذوبة في الكلمات واللحن ليتناسب وطبيعة الفترة الزمنية لكون اغنية " يا نيالي " تعتبر من الاعمال الغنائية الصيفية ، لتكون حاضرة بقوة على الساحة الغنائية .

يذكر ان اغنية " يا نيالي " للفنان توفيق الدلو تعتبر من البصمات الفنية المميزة ضمن اصدارته في العام 2019 ، لتضاف الى رصيده الفني الكبير الذي قدمه خلال مشواره الفني والتي حققت مجمل اعماله الغنائية انتشارا كبيرا على الساحة المحلية والعربية .

للاستماع للعمل الرجاء اتباع الرابط المرفق



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