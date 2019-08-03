خاص الفن- هذا ما قاله نيكولا مزهر عن مسلسل "راحو"

ميرنا وليد - بيروت - يشارك الممثل اللبناني ​نيكولا مزهر​ حالياً في بطولة مسلسل "راحو" إلى جانب عدد من الممثلين بينهم ​كارين رزق الله​، ​بديع أبو شقرا​، ​جوزف بو نصار​، ​رنده كعدي​، ​نهلا داوود​، ​إليكو داوود​، ​شربل زيادة​، ​طوني عاد​، ​أنطوانيت عقيقي​، ​ختام اللحام​، ​بريجيت ياغي​، ​برناديت حديب​ وغيرهم وهو من كتابة ​كلوديا مرشيليان​ وإخراج ​نديم مهنا​.

وفي إتصال هاتفي لنا معه، قال مزهر أنه بدأ التصوير منذ أسبوعين، وأشار إلى ان الدور جميل جداً وسيكون العمل من أهم أعمال عام 2020.

ومن ناحية أخرى، قال مزهر أنه تلقى عدد من العروض للموسم الدرامي الرمضاني المقبل وهو حالياً يدرس هذه العروض ليختار الأنسب، وكشف أنه من المقرر أن يمضي عقداً مع شركة إنتاج سيكون له العمل الأول معها.