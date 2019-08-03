ميرنا وليد - بيروت - كشف المخرج اللبناني فادي حداد لموقع "الفن"، في إتصال هاتفي عن بعض تفاصيل عمله الجديد الذي يجمعه بالفنان اللبناني زياد برجي، وقال حداد أن الأغنية التي سيتم تصويرها بعد حوالي العشرة أيام هي جميلة جداً، وكان برجي يعمل عليها منذ حوالي الثلاثة أشهر و"انشالله بتكون HIT"، مشيراً أنه رافق برجي بكل تفاصيل الأغنية وأحبها كثيراً.
وأضاف أن برجي سيظهر بلوك جديد لم يظهر به سابقاً، وقال أنه تربطه بزياد علاقة أخوية مميزة جداً بعيداً عن العمل وهي صداقة عائلية، وهو يحب فنه لأنه شامل عدة مواهب من غناء وتأليف وتمثيل.
وكشف حداد أن التصوير سيتم في الستوديو.
ومن ناحية أخرى، اشار حداد إلى مجموعة من الأعمال التي يحضر لها مع عدد من الفنانين بينهم الفنان المصري أبو، والفنان اللبناني عاصي الحلاني والفنانة نهوى.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- فادي حداد يقدّم زياد برجي بلوك جديد وللمرة الأولىخاص الفن- هذا ما قاله نيكولا مزهر عن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.