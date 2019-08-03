خاص الفن- فادي حداد يقدّم زياد برجي بلوك جديد وللمرة الأولىخاص الفن- هذا ما قاله نيكولا مزهر عن...

ميرنا وليد - بيروت - كشف المخرج اللبناني ​فادي حداد​ لموقع "الفن"، في إتصال هاتفي عن بعض تفاصيل عمله الجديد الذي يجمعه بالفنان اللبناني ​زياد برجي​، وقال حداد أن الأغنية التي سيتم تصويرها بعد حوالي العشرة أيام هي جميلة جداً، وكان برجي يعمل عليها منذ حوالي الثلاثة أشهر و"انشالله بتكون HIT"، مشيراً أنه رافق برجي بكل تفاصيل الأغنية وأحبها كثيراً.

وأضاف أن برجي سيظهر بلوك جديد لم يظهر به سابقاً، وقال أنه تربطه بزياد علاقة أخوية مميزة جداً بعيداً عن العمل وهي صداقة عائلية، وهو يحب فنه لأنه شامل عدة مواهب من غناء وتأليف وتمثيل.

وكشف حداد أن التصوير سيتم في الستوديو.

ومن ناحية أخرى، اشار حداد إلى مجموعة من الأعمال التي يحضر لها مع عدد من الفنانين بينهم الفنان المصري أبو، والفنان اللبناني عاصي الحلاني والفنانة نهوى.