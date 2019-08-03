عباس جعفر في الغناء غير مقنع كصوت..لكنه ممتع بالأداء

ميرنا وليد - بيروت - لا شك بأن الممثل الكوميدي اللبناني ​عباس جعفر​ أصبح رقماً صعباً في الكوميديا اللبنانية، وهو استطاع ابراز موهبته بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ومع مشاركته في برنامج "ديو المشاهير" تحمّس جعفر لإطلاق أغنيات خفيفة باللهجة البعلبكية، فقدم في بداية الأمر "​راسي بعلبكي​" وأحدث ضجة كبيرة حينها.

جعفر أعاد الكرة مرة جديدة من خلال أغنية "قلن ايه" التي قدمها في فيلمه الجديد "بلا هيبة"، فبعيدا عن تقنيات الصوت وجمالية الخامة الصوتية، لا يمكننا الا ان نثني على العفوية والجو "المهضوم" الذي يبثه جعفر في أعماله الغنائية، معتمداً على خفة ظله وحركاته الجميلة وطريقة غنائه.

عباس جعفر ربما لا يملك قدرات صوتية للغناء، لكنه ممتع بالأعمال التي يقدمها.