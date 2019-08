أليساندرو سافينا غنى أمام الملكة إليزابيث الثانية وتعاون مع أندريا بوتشيلي وألتون جون.. وتزوّج من...

ميرنا وليد - بيروت - من منا لم يعشق صوته الأوبرالي الذي يصل الى القلب من دون استئذان! ومن منا لم يسمع بأغانيه التي لربما لا نفهمها كلها، إلا أننا نشعر بها عن طريق أحاسيسه وأدائه المتميز على المسرح.

​أليساندرو سافينا​ مغني الأوبرا أو التنور، الذي عُرف في الشرق الأوسط وبالأخص في ​لبنان​، فلقد زاره أكثر من مرة، وأحيا فيه العديد من الحفلات في المهرجانات. لكن كيف بدأ مسيرته وعرف هذه الشهرة، وصولاً الى الشرق الأوسط؟

البداية

ولد أليساندرو سافينا في سيينا المنطقة الإيطالية الشهيرة، ولطالما كانت الأوبرا وموسيقى البوب ​​الحديثة من إهتماماته، فقد بدأ في دراسة الموسيقى عندما كان في التاسعة من عمره، وبعدها دخل الى أكاديمية موسيقية في سن الثانية عشرة. وفي السابعة عشرة من عمره، تم قبوله في معهد الموسيقى "Luigi Cherubin" في فلورنس بإيطاليا، وهو كونسرفاتوار يختار أجمل الأصوات فقط للدخول إليه والتعلم فيه.

وفي عام 1989 ربح أليساندرو سافينا جائزة "Concorso Lirico Internazionale"، وهكذا كانت الإنطلاقة أو الخطوة الأولى، لكي يبدأ مسيرته في الموسيقى الاوبرالية. وفي عام 1990 ظهر مع السوبرانو Katia Ricciarelli في دور رودولفو في المسرحية الشهيرة La bohème، التي كتبها Giacomo Puccini، وجال مع فريق العمل في العديد من المدن الأوروبية، وقدّم الدور ونال إعجاب الجمهور، فبدأ إسمه ينتشر أكثر فأكثر، وحصل على إستحسان النقاد.

الذروة في مسيرته

في التسعينيات ، بدأ أليساندرو سافينا بتسجيل أغنيات خاصة به مع عازف البيانو والملحن الإيطالي رومانو موسومارا، وأصدر أول اعماله أغنية "Luna" في عام 1999، وقد حصدت نجاحاً كبيراً وإستطاعت أن تحصل المرتبة الثانية في قوائم الأغنيات الأكثر إستماعاً.

في عام 2001، شارك أليساندرو سافينا في أداء أغنية ضمن عرض البرودواي الأشهر ​Moulin Rouge​، وقام بأداء أغنية "Your Song" الخاصة بالفنان ​ألتون جون​ مع الفنان الإسكتلندي Ewan McGregor، وأدى أيضاً Elephant Love Medley مع Ewan McGregor وNicole Kidman. وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2001 ، غنى أليساندرو سافينا Music of the Night من مسرحية The phantom of the opera، أمام ​الملكة إليزابيث الثانية​، خلال عرض رويال فارايتي.

بحلول عام 2002، باع أليساندرو سافينا حوالى 700،000 نسخة حول العالم من ألبومه Insieme A Te، وهو رقم ضخم نسبة لنوع الموسيقى المطروحة فيه. وفي آذار/مارس عام 2002 ، قدم "Del Perduto Amore" في مهرجان سان ريمو للموسيقى، كما سجّل أغنية "Your Song" مع ألتون جون، لكي يكون ما تجنيه هذه الأغنية من أرباح لصالح مؤسسة خيرية لمساعدة الأطفال.

تم تسجيل الحفل الموسيقي "Only You" الخاص بأليساندرو سافينا، والذي شاركت فيه زميلته Patricia Manterola، وتم بثه لاحقاً في مسلسل Great Performances، بواسطة القناة العامة الأميركية PBS، وأُصدر عام 2003 على قرص DVD.

وفي عام 2003 أيضاً، قدّم أليساندرو سافينا أغنيات بالإنكليزية وبالكورية أيضاً سجل أغنية اسمها "Hamangyeon"، وهي جزء من الموسيقى التصويرية للمسلسل الكوري Dae Jang Geum.

وفي عام 2007، سجّل ديو مع السوبرانو البريطانية ​سارة برايتمان​ لألبومها Symphony، ثم إنضم إليها في جولة Symphony العالمية في عام 2008، وغنى "Canto della Terra" و "Sarai Qui" مع برايتمان.

في حزيران/ يونيو عام 2017 ، قدم أليساندرو سافينا اغنية "O Sole Mio" مع التينور الإيطالي العالمي أندريا بوتشيلي.

حياته العاطفية

تزوج أليساندرو سافينا من الراقصة الإيطالية لورينزا ماريو من عام 2001 حتى عام 2011، ولديه منها إبن وحيد اسمه بيترو (من مواليد عام 2002). وحالياً يعيش أليساندرو قصة حب مع حبيبته لورا ماريا كالافيتو، وهي مستشارة تسويق ويعيشان في رومانيا مع إبنهما كريستيان، والذي ولد في عام 2015.

زيارته لبنان وتعاونه مع ​كارول سماحة​

زار أليساندرو سافينا لبنان عدة مرات وشارك في مهرجاناته، ويقول في هذا النطاق إن الجمهور اللبناني يشبه الجمهور الايطالي الجنوبي، لأن إستقبالهم دافئ وهم طيبون. من ناحية الفنانين عبّر في احدى المناسبات عن حبه للفنانة اللبنانية كارول سماحة، إذ تعجبه الطريقة التي تغني بها، وأضاف أنه يحب ​نانسي عجرم​ أيضاً كما يعتبر ​السيدة فيروز​ أسطورة. وكان قد تعاون مع كارول سماحة في ديو بعنوان "نجمة يسوع"، وصوراها على طريقة الفيديو كليب، تحت إدارة المخرج محمود رمزي.