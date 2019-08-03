خاص بالفيديو- يارا تحتفل بالمليون وتقول:جمهوري حقيقي..و"ما بنزل لهالمستوى"

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت ​الفنانة يارا​ يوم أمس بوصول قناتها على اليوتيوب إلى المليون متابع، وبالتالي بات إسمها بين الفنانين الذين تلقوا "الدروع الذهبية" على يوتيوب، وكان لموقع الفن لقاء خاص مع يارا في الحدث.

في البداية عبرت يارا عن شعورها بهذا النجاح، وردت عما إذا كانت تتقصد أن يكون مرورها خفيف الظل على صفحاتها على وسائل التواصل الإجتماعي، وإلى أي مدى هي حريصة على أن تكون أرقام المتابعة التي تحققها جميعها حقيقية، وعما إذا كانت تحب أن تستغل مواقع التواصل الإجتماعي للتعبير عن رأيها، أو لتوجيه وتلقي التهاني من خلال هذه المواقع.

وفي نهاية اللقاء ردت يارا بطريقتها، حين طلبنا منها أن توجه كلمة للمنتقدين.

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