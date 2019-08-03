ميرنا وليد - بيروت - تطل عالمة الفلك جومانا وهبي عبر موقع الخليج 365 أسبوعياً بفقرة ​توقعات​ من ​لبنان​ والعالم. في هذه الحلقة ماذا توقعت جومانا ل​مصرف لبنان​؟ وماذا عن الضغوطات المصرفية عليه؟ وهل ستعود الخروقات الأمنية على الحدود اللبنانية؟

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- مصرف لبنان في خطر الضغوطات.. وهل تعود الخروقات الأمنية الحدودية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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