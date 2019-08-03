هذا شرط صلاح الكردي لتعاون جديد مع فضل شاكر..وماذا قال عن عمله القادم مع الوسوف؟

ميرنا وليد - بيروت - هو شاعر غنائي وملحن وفنان لبناني، تميّز ببصمة خاصة في الأغنيات التي لحنها أو كتبها، فرومانسيته تظهر جلية في أعماله التي لا يخف وهجها مع الزمن بل حين نسمعها وكأننا نفعل للمرة الأولى، لمع نجمه في البداية مع ​فضل شاكر​ ثم مع الفنانة ​إليسا​ في أغنيتين ما زالتا تنقران على وتر إحساسنا وهي "يا ريت " و"فل الحكي"، أغنيته مع الفنان ​ناجي أسطا​ "رح ترجعي" حققت نجاحاً مبهراً، في رصيده ألبوم "رحلة"، كل ما سبق في كفة ، وأغنية تتر "خمسة ونص" في كفة أخرى، فلقد حلقت ​شيرين عبد الوهاب​ باللبناني بكلمات ​علي المولى​ ولحن ​صلاح الكردي​ والتي أصبحت على لسان كل الناس من المحيط إلى الخليج وهي بعنوان "يا بتفكر يا بتحس"..جعبته لا تخلو من مشاريع جديدة، لكنه "ما بيحرق حاله" هو يطرحها في الوقت الذي نحتاج سماعها..

مع الفنان المبدع صلاح الكردي كان لنا في موقع الخليج 365 هذا الحوار..

متى كانت إنطلاقتك الفنية؟

أنا من عائلة فنية وأخوتي يعزفون على الـ كي بورد، كان لدي اهتمام بالبرامج الفنية منذ طفولتي وكنت أسمع الأغنيات الطربية منذ سن السابعة، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة الأميركية في عام 2001 لأكمل دراستي، حيث تخصصت في المعلوماتية الإدارية وكان عمري حينها 19 سنة، وبدأت بالغناء وعملت على نفسي كفنان وأحييت العديد من الحفلات في كل البلاد، وفي عام 2005 كانت الانطلاقة الفعلية في الكتابة واللحن بأغنيتين، الأولى لـ زياد برجي "لك قلبي وروحي" والثانية لـ فضل شاكر "كنت مفكر".

هل درست الموسيقى أكاديمياً؟

نوعاً ما لكن وقتي كان موزعاً بين الفن وبين الدراسة لذا ثقفت نفسي أكثر مما تعلمت أكاديمياً.

هل عملت بمجال تخصصك في "المعلوماتية الإدارية"؟

لفترة معينة لكن الموسيقى أخذت كل وقتي، وتخصصي طبعاً ساعدني بالنسبة لعملي مع الستوديوهات وكل ما له علاقة بالكومبيوتر والديجيتال.

تفاوتت الآراء بالنسبة لغناء الفنانة شيرين عبد الوهاب" باللبناني ما تقييمك للموضوع؟

هي صممت لشيرين وهي من كلمات علي المولى وتوزيع جيمي حداد، وعملناها بدقة، وبالتأكيد كل عمل لا تتوحد آراء الناس حوله، ولكن وفق ما أرى أن الأغلبية أحبوا غناء شيرين للأغنية.

هل ما قامت به شيرين يشجع غيرها من الفنانين المصريين على الغناء باللبناني؟

شيرين شجعت كما أن نجاح العمل ساهم أيضاً، والفنانون المصريون لم يخوضوا تجربة الغناء بغير اللهجة المصرية كما يغني اللبنانيون كل اللهجات، وشيرين تعتبر على رأس الهرم كفنانة وهي من نجمات الصف الأول وهذه خطوة جريئة منها لتفتح الباب للفنانين المصريين والعرب للاتجاه للغناء باللهجة اللبنانية.

من تعاملك مع الفنانين الخليجيين، هل تجد صعوبة في الكتابة بالخليجي والتلحين للأغنية الخليجية؟

أنا أساساً ولدت في الكويت وهذا الأمر زرع فيَّ روحاً خليجية وتربيت إلى أن أصبح عمري سبع سنوات، ثم عدت إلى لبنان وهذا يساعدني على الكتابة والتلحين بالخليجي.

أين تجد نفسك أكثر بين الكتابة والتلحين والغناء؟

كل مجال أجد نفسي فيه، لأن لكل مجال حيثيته.

ماذا عن تعاملك مع الفنان ​جورج وسوف​؟

هذا التعامل على نار هادئة وأنا سعيد جداً بالاجتماع به، وأنا أحب أن أقدم له عملاً يليق به وبهذه التجربة وليس هدفي أن أقول إني أعطيت فلاناً ولكن أن أقول إني قدمت هذه الأغنية لهذا الفنان، والفنان الكبير مهما كان حجمه يصبح التعامل معه أقوى حين يكون العمل ناجحاً وتكون لدى الأغنية هويتها وتحقق النجاح المطلوب.

كيف حصل اللقاء بينك وبين الوسوف؟

هناك صديق مشترك بيني وبين أبو وديع، وصديقي روك حكيم عراب الجمعة مع أبو وديع وكانت ساعتان من العمر، وكنت سعيداً جداً وأتمنى ان أقدم له العمل الذي يريده والذي ينتظره مني.

تعاملت في بداياتك مع فضل شاكر، هل يمكن أن تعود للتعامل معه من جديد بعدما تمت تبرئته في القضاء؟

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هناك أشخاص شوشوا كثيراً وتحدثوا كثيراً عن الموضوع، في لبنان على الرغم من الظروف التي مررنا بها نحن تحت سقف القانون، وأي فنان يريد أن يقدم أي عمل هناك وضع قانوني يجب أن يسويه وأنا سمعت أن هناك احكاماً تمت تبرئته منها وهذه خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، ويبقى الحكم الغيابي وأي شخص يصلح وضعه القانوني لا مشكلة في أن يتعامل معه أحد، وحتى لو طرحت أعمالاً خجولة له، فالأولوية لتسوية وضعه ليستطيع أن يستمر لأن الجمهور والناس تريد ان تسمع وهي مرتاحة، ولا خلاف على أن فضل شاكر فنان وكلنا نحبه.

وماذا عن ابنه الفنان محمد فضل شاكر وما رأيك بصوته وهل يمكن أن تتعاون معه؟

هناك تواصل خجول جداً، ولا مشكلة في العمل معه، وابنه لديه الخامة نفسها، لكن كما تعرفين الفن لا يورث والإحساس لا يورث، لأن الإحساس الذي جمعه فضل هو عبارة عن حياة مر بها وابنه لديه خامة صوت جيدة وأتمنى له التوفيق.

قدمت اغنية لرئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ عندما زار الكويت كتبها السفير اللبناني في الكويت.. هل أنت مع أن يغني الفنان لزعيم سياسي؟

لبنان عبارة عن أحزاب وأشخاص لديهم توجهات سياسية معينة وأنا كصلاح الكردي غنيت لرئيس بلدي وغنيت له في الكويت وهذا أمر مشرف لي ولبلدي، أما انا ضد أن يغني الفنان لحزب معين فأنا مع الوطنية وضد الحزبية.

ممكن أن تتعاون مع فنانين آخرين لترفعوا الصوت في ما خص المشاكل التي يمر بها لبنان؟

العام الفائت عملنا على مشروع غنائي أجهض في النهاية، كنا في الصيف وكان هناك أيمن زبيب و​عاصي الحلاني​ ونانسي عجرم ولكن بسبب ترتيبات الفنانين وتفاوت مواعيد حفلاتهم لم يبصر العمل النور .

سيعود العمل على هذا المشروع ويتم طرحه؟

إن شاء الله بالتأكيد.

ما هي مشاريعك الجديدة؟

لدي أغنية للفنان جورج وسوف، صابر الرباعي، سعد رمضان، أصالة، نوال الزغبي ، نوال الكويتية، ولدي أغنية للفنانة يارا.

ماذا عن إليسا؟

لا أعتقد، سبق وقدمت معها أعمالاً ناجحة وإذا كانت هناك أغنية تشبه ما قدمناه سابقاً لم لا.

هل لديك تعاون مع الفنانة نانسي عجرم؟

إلى الآن لا.

هل تحب أن تعمل معها؟

بالطبع، فنانسي نجحت في اللون الرومانسي، وأنا أكثر أغنياتي رومانسية لكني أقدم الأغاني بعيداً عن هذا اللون مثل أغنية "كراميل" لنوال الزغبي.

وماذا عن عاصي الحلاني و​معين شريف​؟

معين شريف عملت معه أغنية يا دني وهي تتر مسلسل "دقيقة صمت"، والتقيت بـ عاصي في سحور شركة الصباح وكان الحديث ممتعاً وإن شاء الله يكون هناك تعاون.

هل ممكن أن نسمعك تغني بلهجة غير لبنانية؟

ممكن أن أغني مصري، خليجي وعراقي، وليس ضرورياً أن أتقصد الغناء بلهجات معينة، فإذا كانت هناك أغنية تخدم الهدف وتنجح لم لا؟ ولكن ليس فقط الهدف أن نغني بكل اللهجات، وما أشعر به هو الخليجي أو المصري.