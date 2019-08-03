الموت يفجع الوسط الفني المصري بعد فاروق الفيشاوي وعزت ابو عوف

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كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 12:50 مساءً - وافت المنية الفنان عبد الرازق فوزي الذي يعد أشهر “دوبلير” (ممثل بديل) في مشاهد معارك السينما المصرية، عن عمره يناهز 82 عاما.
وأقامت عائلته مراسم العزاء بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على أثرها العناية المركزة حتى فارق الحياة، من دون إخبارهم لنقابة المهن التمثيلية.
وعمل فوزي أيضا كدوبلير في عدد كبير من الأفلام، وخلال استضافته مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج “صاحبة السعادة، في حلقة عن نجوم السينما خلف الكاميرا، قال إن أصعب المشاهد التي قام بها، كان القفز من فوق سور القلعة بارتفاع 28 مترًا، ومشهد انقلاب السيارة في فيلم “صراع الأيام”.
وعمل أيضا فى أفلام “الجاسوسة حكمت فهمي”، وفيلم “أمير الظلام”، فيلم “ضد الحكومة”، فيلم “الأبطال”، فيلم “ارزاق يادنيا”، فيلم “بنات ابليس”، فيلم “رصيف نمرة خمسة”.
وكان الموت غيب في الآونة الأخيرة عدداً من الفنانين المصريين، ابرزهم فاروق الفيشاوي وعزت ابو عوف ومحمد أبو الوفا.
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