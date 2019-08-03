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كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 12:50 مساءً - كشف عزاء والدة الفنانة هالة صدقي تصالحها مع الممثلة ماجدة زكي، والتي حرصت على حضور العزاء ومواساة هالة رغم الخلافات الشديدة التي نشبت بينهما خلال تصوير مسلسل “كيد الحموات”.
وعلمت “لها” أن النجمة إلهام شاهين لعبت دوراً كبيراً في تصالحهما وإنهاء الخلافات بينهما، ولم تتردد ماجدة زكي في الذهاب لتقديم واجب العزاء فور علمها بوفاة والدة هالة صدقي.
هالة صدقي منعت التصوير داخل الكنيسة التي أقيم بها العزاء، والذي حضره مجموعة كبيرة من النجوم منهم إلهام شاهين ويسرا وعبير صبري وفيفي عبده وشهيرة وسميحة أيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر عزاء والدة هالة صدقي ينهي خلافها مع فنانة شهيرة.. خمنوا من هي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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