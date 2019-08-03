عزاء والدة هالة صدقي ينهي خلافها مع فنانة شهيرة.. خمنوا من هي؟

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 12:50 مساءً - كشف عزاء والدة الفنانة هالة صدقي تصالحها مع الممثلة ماجدة زكي، والتي حرصت على حضور العزاء ومواساة هالة رغم الخلافات الشديدة التي نشبت بينهما خلال تصوير مسلسل “كيد الحموات”.



وعلمت “لها” أن النجمة إلهام شاهين لعبت دوراً كبيراً في تصالحهما وإنهاء الخلافات بينهما، ولم تتردد ماجدة زكي في الذهاب لتقديم واجب العزاء فور علمها بوفاة والدة هالة صدقي.

هالة صدقي منعت التصوير داخل الكنيسة التي أقيم بها العزاء، والذي حضره مجموعة كبيرة من النجوم منهم إلهام شاهين ويسرا وعبير صبري وفيفي عبده وشهيرة وسميحة أيوب.