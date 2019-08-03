ليلى اسكندر تطلب السماح من والدتها : ” سامحينى على ناس لا بيرحموا ميت ولا حي “

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 12:50 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” ليلى إسكندر ” صورة لوالدتها وزوج ليلى الفنان السعودي ” يعقوب الفرحان “عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” وأرفقت الصورة برسالة تطلب فيها من والدتها مسامحتها .

وكتبت ليلى إسكندر في رسالتها التي وجهتها لوالدتها قائلة : ” سامحيني إنه بسببي تعرضت لكلام ما بحياتك حدا استجرأ يقلك ياه .. سامحيني إن شكوكي حتى بأكتر موضوع ما بحياتو عنى لك وكل عمرك تقوليلي الأمير والبيك والشيخ وأي لقب بالدني الانسان ما بيستحقوا فقط بالوراثة وانما عن جدارة ” .

وتابعت : ” انت شيخة يا أمي بأخلاقك وبكيف عشت كل حياتك حتى تدافعي عن المظلوم وتخلصي ناس من حبل المشنقة .. عمري بحياتي ما عنيتلي المشيخة ولا عمري طلعت وتباهرت فيا رغم كل شخص قلي انت عم تتلزقي فينا حتى تصيري وحتى تساوي ” .

وأضافت : ” يسمحولي الكل بس أنا مش محتاجة حدا لأن اللقب عندي بالعيلة منذ الأزل والتاريخ بيشهد وأنا حفيدة نجيب بك الخوري لو بدكن تشكوا براسكن ريشة وأمي شيخة أبا عن جد وابن الأصل ببين بأفعاله ” .

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وختمت ليلى رسالتها وكتبت : ” سامحيني يا أمي سامحيني على ناس ضعفاء النفوس ما بيرحموا لا ميت ولا حي ولا مريض ولا كبير ولا صغير ولا فقير ولا غني .. المسيح والرسول ما قدروا قنعوا كل الناس بدنا نحنا نربين ؟! ما فينا بس ما رح اسكت لولا شخص بالكون جرحك بكلمة هيدا وعد مني .. سامحيني ” .