سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 أغسطس 2019

واصل سعر الدولار في مصر، السبت، استقراره، أمام الجنيه المصري في تعاملات محدودة لدى شركات الصرافة وماكينات الصرف الآلي وفروع البنوك بالمطارات والفنادق الكبرى ليسجل متوسط سعر الشراء 16.53 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنوك مصر والبركة وعودة والمصري الخليجي.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا أعلى سعر للدولار بيعا وشراء ليبلغ للشراء 16.55 جنيه والبيع 16.63 جنيه.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر؛ ليسجل 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع، مسجلا أقل سعر للدولار لدى ماكينات الصف الآلي.

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وتعزز أداء الجنيه المصري مقابل الدولار بعد تدفقات كبيرة من السياحة والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج.

وقال صندوق النقد الدولي في 24 يوليو الماضي إن مجلس إدارته أتم المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار، بما يسمح للسلطات في القاهرة بسحب ملياري دولار أخرى.

وتتوقع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن يواصل الجنيه الارتفاع أمام العملة الأمريكية خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية؛ فقد سجل متوسط سعر اليورو 18.22 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 18.42 جنيه، وبالنسبة لمتوسط سعر الجنيه الإسترليني فقد بلغ للشراء 19.97 جنيه و20.22 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، فقد سجل سعر الريال السعودي 4.39 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وهي أسعار أمس، وبلغ سعر الدينار الكويتي 54.24 جنيه للشراء و54.61 جنيه للبيع.