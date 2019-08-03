خاص- رهف عبدالله: هذه أكثر ملكة جمال للبنان أعجبتني… والجمهور يتفاجأ بهذا الخبر

تستعد ملكة جمال لبنان لعام 2010 لخوض تجربة تمثيلية جديدة وذلك بعدما اتجهت صوب التمثيل في عام 2017 وقدّمت مسلسل بعنوان “صمت الحب”.

وتصوّر رهف حالياً مسلسل بعنوان “رصيف الغرباء” تبدأ أحداثه في العام 1945، وهو من إنتاج وإخراج إيلي معلوف ومن كتابة طوني شمعون، وسيعرض على شاشة الـ LBCI مع بداية الموسم الدرامي وذلك بحسب ما اعلنت رهف على حسابها على “انستاستوري” بعد ان فتحت باب الأسئلة للجمهور للردّ على جميع أسئلة المتابعين.

وعن دورها في “رصيف الغرباء”، أكدت “عبدالله” الى أنها لا زالت تصوّر مشاهدها في عدة مناطق جبلية في لبنان، حيث تلعب شخصية “لارا”، على أن يعرض في موسم الخريف على LBCI.

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ورداً على سؤال حول أكثر دور تحب أن تجسده، أشارت رهف الى أنها تحب ان تلعب شخصية معروفة أي تجسد السيرة الذاتية لشخصية معروفة.

وعن رأيها بـ سينتيا صاموئيل؟ أكدت رهف الى أنها صوتت لها في وزارة السياحة لتمثل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون. واصفة إياها بالنجمة الصاعدة.

وحول أكثر ملكة جمال لبنان أعجبتها توجت من بعدها أي من بعد عام 2010، قالت رهف “فاليري ابو شقرا”.

كما لفتنا ردّ رهف على سؤال هل هي Single أو غير مرتبطة، فأكدت الى أنها غير مرتبطة حالياً على الرغم من ان رهف سبق واعلنت خطوبتها بصورة عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” حيث أعلنت حينها إرتباطها رسميًا بشاب لم تُعرف هويته. وعلّقت رهف على الصورة في وقتها بالقول: “عرض علي الزواج، فجاوبت أقبل أكيد”.