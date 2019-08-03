عاصي الحلاني في قبرص لإحياء حفل غنائي

يستعد الفنان عاصي الحلاني لإحياء حفل مساء اليوم، السبت، بمدينة قبرص. ونشر عاصي الحلاني فيديو عبر "إنستجرام" من مقر إقامته بأحد فنادق مدينة قبرص. وكتب عاصي الحلاني تعليقًا "صباح الخير من قبرص واللقاء الليلة بإذن الله بحفل من العمر". فيديو عاصي الحلاني لقي إعجابًا كبيرًا من متابعيه عبر إنستجرام. Advertisements وسيقوم عاصي الحلاني بالسفر إلى لندن من أجل إحياء حفل فني آخر وذلك بأيام عيد الأضحى المبارك. قد يهمك ايضاً: عاصي الحلاني يشارك في مهرجان قرطاج الدولي عاصي الحلاني يحيي حفل غنائي في اليونان

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