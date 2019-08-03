هشام عباس يحيى حفلًا غنائيًا في ختام المهرجان الصيفي الدولي في الإسكندرية

يستضيف المهرجان الصيفي الدولي في مكتبة الإسكندرية المطرب هشام عباس في ختام المهرجان، حيث يقدم حفلا ضمن حفلات صيف 2019 يوم السبت الموافق 31 آب/أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم هشام عباس خلال الحفل أغاني من البومه الجديد والتي يتم طرحها في الفترة المقبلة.

ومن ضمن أغانى ألبوم هشام عباس الجديد : "اهربى"، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، أما الأغنية الثانية "الفتره اللى فاتت"، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع.

والأغنية الثالثة بعنوان "حاجات مبتتفهمشى"، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، والأغنية الرابعة "عامل ضجة" وهى من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد النادي، وتوزيع توما.

ويقدم هشام عباس حالياً برنامج "شريط كوكتيل" على قناة الحياة يستضيف فى العديد من نجوم الغناء لتقديم كوكتيل أغانى متنوعة، وتقديمها مع الفنان هشام عباس، ويعرض الخميس من كل أسبوع، على قناة الحياة، فى العاشرة مساءً.

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